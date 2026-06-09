Общество 09.06.2026 в 09:33

В Бурятии установили тотем рода хонгодоров «Пара лебедей» в Мойсото

Автор идеи – Баир Жамьянов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии установили тотем рода хонгодоров «Пара лебедей» в Мойсото
Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

В местности Мойсото Закаменского района Бурятии работники управления культуры установили новый арт-объект – тотем рода хонгодоров «Пара лебедей». Птицы расположились на водоеме в форме восьмиугольника.

Также в виде шестиугольника выполнены изображения и названия шести современных районов (аймаков) проживания потомков хонгодоров (Бурятия, Усть-Ордынский Бурятский округ и Монголия): Закаменский район, Тункинский район, Окинский район, Аларский район, Булганский аймак и Хубсугульский аймак.

Автор идеи – Баир Жамьянов. По его инициативе первый такой тотем пары лебедей был установлен в Санаге в 2004 году – к шестой встрече представителей рода хонгодоров.

«Сейчас 11-12 июня состоится уже 14-я встреча представителей рода хонгодоров. И вот почти такой же, как в Санаге, тотем рода установлен в Мойсото. Новый арт-объект, безусловно, украсит международный фестиваль «Уулын уладай уулзалга», «Районный Сурхарбан 2026» и все последующие мероприятия», - прокомментировали в администрации Закаменского района.

Теги
закаменский район арт-объект лебедь

Все новости

Коды банковских подтверждений не будут подтверждать через «Макс»
09.06.2026 в 10:19
Новые налоги на импортные смартфоны перенесут с сентября на декабрь
09.06.2026 в 10:11
Байкал для туризма станет самым спокойным местом нынешним летом
09.06.2026 в 10:07
В Улан-Удэ организовали конкурс дипломатических плакатов
09.06.2026 в 10:00
Лучники Бурятии завоевали три медали на кубке Европы
09.06.2026 в 09:49
Житель потерял миллион пытаясь купить автомобиль из-за рубежа
09.06.2026 в 09:33
В Бурятии установили тотем рода хонгодоров «Пара лебедей» в Мойсото
09.06.2026 в 09:33
Глава штаб-квартиры полпредства Бурятии в Санкт-Петербурге получила награду
09.06.2026 в 09:14
На севере Бурятии 17 человек тушат грозовой пожар
09.06.2026 в 09:08
Штамп о гражданстве ребенка
09.06.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
Коды банковских подтверждений не будут подтверждать через «Макс»
Банки настояли на том, что смс-оповещения более безопасны и просты, чем уведомления через нацмессенджер
09.06.2026 в 10:19
Байкал для туризма станет самым спокойным местом нынешним летом
Туристы из Бурятии начали отказываться от отдыха в Крыму из-за топливного кризиса
09.06.2026 в 10:07
В Улан-Удэ организовали конкурс дипломатических плакатов
В городе отметили 105-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монголией
09.06.2026 в 10:00
Житель потерял миллион пытаясь купить автомобиль из-за рубежа
Рекламу компании по автоперевозкам он увидел в интернете
09.06.2026 в 09:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru