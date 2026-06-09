В Бурятии установили тотем рода хонгодоров «Пара лебедей» в Мойсото

В местности Мойсото Закаменского района Бурятии работники управления культуры установили новый арт-объект – тотем рода хонгодоров «Пара лебедей». Птицы расположились на водоеме в форме восьмиугольника.

Также в виде шестиугольника выполнены изображения и названия шести современных районов (аймаков) проживания потомков хонгодоров (Бурятия, Усть-Ордынский Бурятский округ и Монголия): Закаменский район, Тункинский район, Окинский район, Аларский район, Булганский аймак и Хубсугульский аймак.

Автор идеи – Баир Жамьянов. По его инициативе первый такой тотем пары лебедей был установлен в Санаге в 2004 году – к шестой встрече представителей рода хонгодоров.

«Сейчас 11-12 июня состоится уже 14-я встреча представителей рода хонгодоров. И вот почти такой же, как в Санаге, тотем рода установлен в Мойсото. Новый арт-объект, безусловно, украсит международный фестиваль «Уулын уладай уулзалга», «Районный Сурхарбан 2026» и все последующие мероприятия», - прокомментировали в администрации Закаменского района.