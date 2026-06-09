В Улан-Удэ организовали конкурс дипломатических плакатов

Генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ организовало конкурс плакатов, посвящённый 105-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Участниками творческого состязания, организованного при поддержке МИД России, минобразования Бурятии и центра «Созвездие», стали более 120 школьников Бурятии. В своих работах ребята отразили общую историю двух стран, культурные традиции, добрососедство и современные направления российско-монгольского сотрудничества. В Улан-Удэ состоялась церемония награждения победителей данного конкурса.

Особенно ценно, что юбилей монголо-российских дипломатических отношений нашёл отклик у молодого поколения. Через творчество школьники смогли выразить своё понимание дружбы, взаимного уважения и добрососедства, которые на протяжении более века остаются прочной основой отношений между нашими странами.