Байкал для туризма станет самым спокойным местом нынешним летом

Трудности с бензином в Крыму в связи с серьезными проблемами логистики уже начали сказываться на туристическом спросе: россияне массово отказываются от поездок на полуостров. Данные об отказах приводит «Коммерсант». Как сообщает портал, с 24 мая по 6 июня 2026 года количество гостиничных бронирований на курортах республики снизилось на 31% год к году, а в Севастополе — на 40%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин подтвердил снижение спроса на отдых на полуострове. По его словам, 1–7 июня относительно предыдущей недели объем продаж сократился на 20%. Вместе с тем, согласно данным Travelline, с 24 мая по 6 июня в Крыму были отменены 79% бронирований, а в Севастополе — 71%. «Никто не хочет попасть в ловушку из-за топливных проблем», — отмечают туроператоры.

В Бурятии также наблюдается спад спроса на путёвки в Крым. Особенно это касается направлений Южного берега Крыма — Ялты и Алушты. Раньше они считались более спокойными курортами на полуострове, однако в этом году отказы идут и по ним.

«Мы информируем наших клиентов о том, что происходит, и предлагаем временно рассмотреть другие варианты отдыха, в том числе Байкал, Алтай и зарубежные направления», — говорит менеджер по туризму Аюна Бадмаева.

Туроператоры советуют для отдыха, особенно с детьми, выбирать более спокойные и предсказуемые направления. Особенно это касается Байкала, который нынешним летом будет одним из наиболее безопасных мест для отдыха россиян.