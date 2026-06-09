Коды банковских подтверждений не будут подтверждать через «Макс»

Обязательное подтверждение операций через «Макс» убрали из второго пакета антифрод-мер («Антифрод 2.0»). Это было продиктовано мерами безопасности.

Как сообщает «Коммерсант», банки и операторы связи смогут по-прежнему подтверждать личность пользователей с помощью СМС-сообщений. Предыдущие редакции законопроекта требовали обязательные аутентификации через «многофункциональный сервис обмена информацией», однако это было признано нецелесообразным и опасным в случае атак на мессенджер.

Среди других изъятых требований – открытие счета в банке только в привязке к ИНН, автоматический запрет на прием звонков из-за рубежа, а также регистрация на значимых ресурсах через российскую электронную почту.

Ожидается, что законопроект будет принят в ближайшее время.