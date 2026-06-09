Подросток из района Бурятии приехал в столицу и обокрал магазин

16-летний подросток приехал в Улан-Удэ из Хоринского района, чтобы приодеться, но тратиться не захотел, поэтому решил обокрасть магазин спортоваров. Оттуда он попытался вынести две пары кроссовок, три пары носков и футболку, перед этим сорвав с них противокражные датчики. Стоимость похищенного составила около 20 тысяч рублей.

Однако план по бесплатному обновлению гардероба провалился. Его сорвали продавцы, которые по камерам заметили, как парень, с вещами в руках, пытался покинуть торговый зал, минуя кассу, и нажали кнопку тревожной сигнализации.

По сигналу приехали росгвардейцы и задержали подростка. Его доставили в полицию, вызвав родителей.

Фото: Росгвардия Бурятии