Общество 09.06.2026 в 10:41
На берегу Байкала в Бурятии установили габионные очаги
Это костровые зоны из камня
Текст: Карина Перова
В Кабанском районе сотрудники БУ «Бурприрода» благоустроили Энхалукский заказник. Специалисты установили на берегу Байкала деревянные беседки, скамейки, столы, а также новинку этого сезона – габионные очаги.
Эти экологичные и эстетичные костровые зоны из камня позволяют соблюдать правила пожарной безопасности и предотвратить ландшафтные пожары.
«Просим посетителей бережно относиться к инфраструктуре туризма, чтобы после вас люди тоже могли отдохнуть», - призвали в учреждении.
Напомним, на особо охраняемых природных территориях регионального значения запрещено находиться с оружием, рубить деревья, нарушать природные ландшафты и мусорить.
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