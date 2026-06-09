На берегу Байкала в Бурятии установили габионные очаги

В Кабанском районе сотрудники БУ «Бурприрода» благоустроили Энхалукский заказник. Специалисты установили на берегу Байкала деревянные беседки, скамейки, столы, а также новинку этого сезона – габионные очаги.

Эти экологичные и эстетичные костровые зоны из камня позволяют соблюдать правила пожарной безопасности и предотвратить ландшафтные пожары.

«Просим посетителей бережно относиться к инфраструктуре туризма, чтобы после вас люди тоже могли отдохнуть», - призвали в учреждении.

Напомним, на особо охраняемых природных территориях регионального значения запрещено находиться с оружием, рубить деревья, нарушать природные ландшафты и мусорить.