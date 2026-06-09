Певица Валерия рассказала про юбилей Улан-Удэ всей стране

13 июня, в День города певица Валерия даст концерт на площади Советов. В своих соцсетях она рассказала об этом и пригласила местных жителей на свое выступление.

- Я приеду в Улан-Удэ, чтобы спеть свои лучшие песни. Те, кто бывал ранее на моих концертах знают, как мы умеем зажигать. Предлагаю вам хотя бы на один вечер отстраниться от забот, хлопот и собраться, чтобы спеть любимые песни и зарядиться хорошим настроением, - сказала Валерия в своем небольшом видео.

Большой концерт начнется в 16 часов. Праздничную программу откроют звёзды бурятской эстрады и наши талантливые земляки — лучшие исполнители фестиваля вокального творчества «Голоса столицы», напомнили в мэрии города.

Фото: соцсети певицы