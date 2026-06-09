В Бурятии отделения Почты России будут работать в выходной день

11 июня рабочий день большинства почтовых отделений Бурятии сократится на один час, а 12 июня станет выходным днём. Исключение составят восемь почтовых отделений республики, которые будут работать в день праздника по обычному расписанию.

- Уточнить актуальный график работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании. Планируйте визит, заранее ознакомившись с расписанием нужного почтового офиса, - сообщили в пресс-службе Почты России.

Адреса почтовых отделений, которые будут работать 12 июня:

— 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 61;

— 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 33;

— 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20а;

— 670034, г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 34;

— 670042, г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 18;

— 670050, г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 2;

— 671247, пгт Селенгинск, пр-кт Строителей, д. 1;

— 671950, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15.

Фото: Номер один