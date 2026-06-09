Общество 09.06.2026 в 11:10
В местности Юхта в Бурятии планируют установить священную ступу
Сейчас в дацане собирают средства
Текст: Карина Перова
В Закаменском районе Бурятии в местности Юхта планируют установить священную ступу – субурган. Она станет символом уважения к традициям единства и защиты всех жителей.
9 июня в 13:00 здесь состоится первый и важнейший этап в строительстве субургана – закладывание в основание священного сосуда бумба. Это особый ритуальный сосуд, который служит для привлечения процветания, гармонии и защиты.
Сейчас в дацане Даша Сэмдэлиин собирают средства на строительные материалы и работу мастеров.