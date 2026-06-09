Общество 09.06.2026 в 11:10

В местности Юхта в Бурятии планируют установить священную ступу

Сейчас в дацане собирают средства
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Текст: Карина Перова
В местности Юхта в Бурятии планируют установить священную ступу
Фото: Закамна-инфо.24/7

В Закаменском районе Бурятии в местности Юхта планируют установить священную ступу – субурган. Она станет символом уважения к традициям единства и защиты всех жителей.

9 июня в 13:00 здесь состоится первый и важнейший этап в строительстве субургана – закладывание в основание священного сосуда бумба. Это особый ритуальный сосуд, который служит для привлечения процветания, гармонии и защиты.

Сейчас в дацане Даша Сэмдэлиин собирают средства на строительные материалы и работу мастеров.

Теги
ступа буддизм субурган

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ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

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