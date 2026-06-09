В мэрии Улан-Удэ показали схему автобусных маршрутов в День города

Напомним, в Улан-Удэ устроят праздничное перекрытие дорог в День города. 13 июня с 10:00 площадь Советов и прилегающие к ней улицы Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова, Коммунистическая будут закрыты для личного и общественного автотранспорта.

Объезд организуют по улицам Балтахинова, Смолина и Борсоева. Схему опубликовали в комитете по транспорту администрации города.

«Возможно продление ограничения до 15:00, решение будет приниматься по обстановке сотрудниками ГИБДД», - пояснили в комитете.

Добавим, общественный транспорт будет ходить до полуночи. МУП «Городские маршруты» выпустит суммарно 16 автобусов по 8 маршрутам в отдаленные микрорайоны: №1, №2, №3, №10, №16, №17, №46А, №95.

МУП «Управление трамвая» с остановки «Улица Советская» будет организовано отправление 8 вагонов по 5 трамвайным маршрутам: №1, №2, №4, № 7, №8. На маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками (№2, 15, 37, 40, 55, 56, 77, 82, 97), будут работать до 5 единиц пассажирского транспорта.