В Улан-Удэ хирург сбил человека и сам оказал ему медпомощь

В Железнодорожном районном суде Улан-Удэ рассмотрели дело о наезде хирурга на пешехода. Врач сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе, причинив последнему легкий вред здоровью.

В судебном заседании водитель свою вину признал. Также пояснил, что после ДТП оказал потерпевшему первую медицинскую помощь.

«Суд признал врача виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3750 рублей», - отметили в пресс-службе райсуда.