Общество 09.06.2026 в 11:46
В Улан-Удэ хирург сбил человека и сам оказал ему медпомощь
ДТП случилось на «зебре» без светофора
Текст: Карина Перова
В Железнодорожном районном суде Улан-Удэ рассмотрели дело о наезде хирурга на пешехода. Врач сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе, причинив последнему легкий вред здоровью.
В судебном заседании водитель свою вину признал. Также пояснил, что после ДТП оказал потерпевшему первую медицинскую помощь.
«Суд признал врача виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3750 рублей», - отметили в пресс-службе райсуда.