Общество 09.06.2026 в 12:02
Уличное знакомство закончилось для улан-удэнки неприятным сюрпризом
Мужчина вынес из ее дома все, что было не приколочено гвоздями
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полиция раскрыла кражу из квартиры 50-летней женщины, которую обокрал недавний знакомый. Их встреча произошла на улице, а закончилась спустя несколько часов пропажей многих ее вещей.
Как рассказали в полиции республики, случайная уличная встреча переросла в общение на квартире и совместное распитие алкоголя. Когда гость ушёл, женщина обнаружила пропажу двух телефонов, смарт-часов, очков, продуктов из холодильника и 8 тысяч рублей. Общий ущерб составил 30 тысяч.
Вора полицейские нашли быстро. Им оказался 38-летний неработающий и ранее уже судимый за кражу горожанин. Все украденные вещи у него забрали и вернули владелице, а на него завели уголовное дело.
Фото: нейросеть
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