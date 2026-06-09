Уличное знакомство закончилось для улан-удэнки неприятным сюрпризом

В Улан-Удэ полиция раскрыла кражу из квартиры 50-летней женщины, которую обокрал недавний знакомый. Их встреча произошла на улице, а закончилась спустя несколько часов пропажей многих ее вещей.

Как рассказали в полиции республики, случайная уличная встреча переросла в общение на квартире и совместное распитие алкоголя. Когда гость ушёл, женщина обнаружила пропажу двух телефонов, смарт-часов, очков, продуктов из холодильника и 8 тысяч рублей. Общий ущерб составил 30 тысяч.

Вора полицейские нашли быстро. Им оказался 38-летний неработающий и ранее уже судимый за кражу горожанин. Все украденные вещи у него забрали и вернули владелице, а на него завели уголовное дело.

Фото: нейросеть





