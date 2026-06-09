Общество 09.06.2026 в 13:15

В Бурятии вышел фильм «Один день работы Алексея Цыденова»

Его снимали с помощью телефона
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Текст: Карина Перова
В Бурятии вышел фильм «Один день работы Алексея Цыденова»
Фото: скриншот видео

В Бурятии сегодня, 9 июня, вышел в свет документальный фильм про руководителя региона «Один день работы Алексея Цыденова». Он длится чуть больше 22-х минут.

Как подчеркнул автор работы, пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев, это был «эксперимент в чистом виде». Примечательно, что фильм был снят и смонтирован с помощью телефона.

«По роду своей деятельности ежедневно наблюдаю внутренние процессы: как обсуждаются проблемы, как рождаются и принимаются решения. Процесс сложный, многоступенчатый и многозадачный, бывает и эмоциональный. Об этом мало кто знает и тем более видит. Но это интересно», - рассказал Алексей Фишев.

Съемки велись в течение одного дня – с утра до ночи (Алексей Цыденов трудится допоздна) – на ходу, без сценария и предварительной подготовки.

«Вы в первую очередь кто – человек или глава Республики Бурятия?», - звучит вопрос в начале «документалки».

В кадре – совещания, рабочие встречи, министры, местные жители, работники завода и многое другое.

Полную версию фильма можно посмотреть по ссылке: https://vk.ru/wall-53427605_43101.

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ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

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