В Бурятии вышел фильм «Один день работы Алексея Цыденова»

В Бурятии сегодня, 9 июня, вышел в свет документальный фильм про руководителя региона «Один день работы Алексея Цыденова». Он длится чуть больше 22-х минут.

Как подчеркнул автор работы, пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев, это был «эксперимент в чистом виде». Примечательно, что фильм был снят и смонтирован с помощью телефона.

«По роду своей деятельности ежедневно наблюдаю внутренние процессы: как обсуждаются проблемы, как рождаются и принимаются решения. Процесс сложный, многоступенчатый и многозадачный, бывает и эмоциональный. Об этом мало кто знает и тем более видит. Но это интересно», - рассказал Алексей Фишев.

Съемки велись в течение одного дня – с утра до ночи (Алексей Цыденов трудится допоздна) – на ходу, без сценария и предварительной подготовки.

«Вы в первую очередь кто – человек или глава Республики Бурятия?», - звучит вопрос в начале «документалки».

В кадре – совещания, рабочие встречи, министры, местные жители, работники завода и многое другое.

Полную версию фильма можно посмотреть по ссылке: https://vk.ru/wall-53427605_43101.