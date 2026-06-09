Общество 09.06.2026 в 13:49

В Улан-Удэ конфликт в баре перерос в вымогательство 100 тысяч рублей

Парень решил урезонить выпивох, но попал на деньги
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ конфликт в баре перерос в вымогательство 100 тысяч рублей

20-летний житель Улан-Удэ решил урезонить двух подвыпивших посетителей бара, применив по отношению к ним нецензурные слова и вскоре пожалел об этом. Молодые люди не на шутку оскорбились и стали преследовать его, при этом вымогая за оскорбление 100 тысяч и угрожая расправой.

Испуганный парень обратился за помощью в полицию.

- Инцидент произошел в одном из баров города. Молодой человек, находясь на рабочем месте, сделал замечание шумным посетителям. В ответ на повторное нарушение он употребил нецензурную брань в их адрес. Дождавшись окончания смены, они встретили его на улице и угрожая избиением, потребовали 100 тысяч рублей. Поскольку такой суммой он не располагал пришлось отдать им 13 тысяч и дать свой номер телефона, - рассказали в полиции республики.

Через несколько дней ему снова позвонили, назначили встречу, выудили угрозами еще 10 тысяч и остаток суммы разрешили отдавать частями. Полиция уже задержала 22-летнего ранее судимого вымогателя и завела уголовное дело.

Фото: Номер один



 

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