Зурхай на среду, 10 июня

Великий день 100 тысяч дакиньБлагоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; подносить Цогшод, проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, строить, создавать семью, засевать поля, совершать похоронный обряд по усопшему, торговать и собирать урожай.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; заключать договоры (становиться друзьями), возводить на должность, проводить праздники и застолья с родственниками.Стрижка волос: к глазному давлению.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один