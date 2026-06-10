Общество 10.06.2026 в 06:02

Зурхай на среду, 10 июня

25-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на среду, 10 июня
Великий день 100 тысяч дакинь

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; подносить Цогшод, проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, строить, создавать семью, засевать поля, совершать похоронный обряд по усопшему, торговать и собирать урожай.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; заключать договоры (становиться друзьями), возводить на должность, проводить праздники и застолья с родственниками.

Стрижка волос: к глазному давлению.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

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