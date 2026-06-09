Общество 09.06.2026 в 14:36
Улыбчивого и опасного жителя Бурятии ищет полиция
Он подозревается в умышленном причинении вреда здоровью человека
Текст: Елена Кокорина
В Управлении МВД России по г. Улан-Удэ объявили в розыск местного жителя. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно сообщить в УМВД России по г. Улан-Удэ по телефонам: 8 (924) 770-58-87 или 102.
Фото: МВД РБ
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