Улыбчивого и опасного жителя Бурятии ищет полиция

В Управлении МВД России по г. Улан-Удэ объявили в розыск местного жителя. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно сообщить в УМВД России по г. Улан-Удэ по телефонам: 8 (924) 770-58-87 или 102.

Фото: МВД РБ