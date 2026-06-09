Общество 09.06.2026 в 15:06

В Улан-Удэ продолжат снимать асфальт на улицах Шумяцкого и Жердева

После специалисты приступят к укладке нового
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ продолжат снимать асфальт на улицах Шумяцкого и Жердева
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ на участке от остановки «Акбэс» до торгового центра «Пиплс Парк» по улицам Шумяцкого и Жердева сегодня ночью продолжат снимать дорожное покрытие. После того, как работы будут выполнены по всей ширине дороги, специалисты приступят к укладке нового асфальта.

«После разлива масла на дороге подрядчик по просьбе заказчика скорректировал график работ и приступил к снятию старого покрытия. В ночь с 8 по 9 июня специалисты отфрезеровали часть дорожного полотна. Сегодня эти работы продолжатся согласно откорректированному графику», – сообщил руководитель Дирекции по развитию транспортной инфраструктуры Максим Баглаев.

На участке будет действовать частичное ограничение движения на время ремонтных работ. Водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на временные предупреждающие дорожные знаки.

После завершения этого участка специалисты перейдут к следующему – от торгового центра «Пиплс парк» до 102 дома улицы Жердева.

Ремонт проводят в рамках планируемых дорожных работ на текущий год. Общая протяжённость участка – порядка 1,2 км. Здесь ремонтируют тротуары, уложат новое дорожное покрытие, а также обновят знаки и дорожную разметку. Эта дорога обеспечивает путь жителей до школы №32, парка «Юбилейный» и Байкальского колледжа туризма и сервиса.

«Ремонт ведётся за счет средств из республиканского дорожного фонда, выделенных в виде субсидий местному бюджету. В этом году в городе обновляют еще четыре дорожных участка, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», - заключили в мэрии.

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