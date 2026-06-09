Улан-удэнка лишилась свободы и авто из-за любви выпить за рулем

Жительницу Улан-Удэ приговорили к лишению свободы за любовь выпить за рулем (по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). Также она лишилась автомобиля.

В сентябре 2022 года женщину привлекли к административной ответственности за нетрезвую езду. В сентябре 2024 года ей вынесли обвинительный приговор за аналогичное нарушение. В декабре 2025 года пьяную автоледи остановили сотрудники ГИБДД.

«Накануне находилась в баре, где распивала коктейли, пиво. Когда собралась домой, решила сесть за руль автомобиля. Думала, что сотрудники ДПС не остановят...», – пояснила осужденная в ходе расследования уголовного дела.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Автомобиль нарушительницы «Тойота Приус» конфисковали в доход государства. Приговор вступил в законную силу.