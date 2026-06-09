Общество 09.06.2026 в 16:19

В Бурятии с энергетиков взыщут 220 тысяч рублей за лесной пожар

Возгорание случилось из-за обрыва линий электропередач
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Текст: Карина Перова
В Бурятии с энергетиков взыщут 220 тысяч рублей за лесной пожар
Фото: РАЛХ

В Бурятии электросетевой холдинг заплатит свыше 220 тысяч рублей, которые специалистам пришлось потратить на тушение лесного пожара на территории Джидинского лесничества. Возгорание возникло 28 апреля прошлого года из-за обрыва линий электропередач.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 гектаров. На тушении работали сотрудники Кяхтинского и Селенгинского лесхозов – они прокладывали минерализованные полосы, боролись с возгоранием с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Также задействовали три пожарных машины.

«В результате падения опоры произошло возгорание сухой растительности в лесном фонде. Допущены нарушения правил пожарной безопасности в лесах со стороны сетевой организации. Ответчиком не было обеспечено надлежащее содержание электрических опор и охранной зоны, что привело к возгоранию сухой травы, кустарника с переходом на лесной массив», - пояснили в отделе административной практики Республиканского агентства лесного хозяйства.

Арбитражный суд Республики Бурятия постановил взыскать с собственника ЛЭП затраты на тушение в полном объёме.

В РАЛХ отметили, что в этом году с начала пожароопасного сезона в лесах Бурятии зарегистрировали 5 пожаров, возникших из-за неисправностей линий электропередач.

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лесной пожар обрыв ЛЭП

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