Общество 09.06.2026 в 17:01

В Бурятии посевную выполнили на 55%

Сроки работ сдвинулись из-за осадков и холодной весны
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Текст: Карина Перова
В Бурятии посевную выполнили на 55%
Фото: минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии общая посевная площадь достигла 62 тыс. га, что составляет 55% от плана. По всей республике регулярно идут дожди, что обеспечивает почву запасом влаги для будущих всходов. Однако осадки и холодная весна стали одной из причин сдвига сроков полевых работ, сообщили в минсельхозпроде региона.

Тем не менее, несколько районов демонстрируют высокие темпы: в Мухоршибирском районе выполнили 83,3% от плана, в Тарбагатайском – 83% в Иволгинском – 77,9%.

В целом зерновые культуры занимают 45,4 тыс. га, что составляет 75,2% от общего объема посевных площадей. Картофель и овощи высажены на 7 тыс. га, что соответствует 80,4%. Технические культуры засеяны на 5,6 тыс. га, и это 91,2% от запланированного объема. Так как кормовые культуры сеют во вторую очередь, пока их площади занимают 4,6 тыс. га, то есть всего 11,7% от плана.

Несколько лет подряд в Бурятии растет популярность технических культур, прежде всего масличных. Уже сейчас Тарбагатайский район перевыполнил план по техническим культурам на 240%, засеяв 360 га при плане в 150 га. Бичурский район также перевыполнил план на 128,2%, засеяв 823 га вместо 642.

«Нравится работать с рапсом, интереснее. Вкладываешь в него душу и знаешь, что он не подведет. Если своевременно обработать, он обязательно отблагодарит урожаем. Хоть в прошлом году была засуха, собрали всего по 8 ц/га, но в хорошие годы стабильно бывало по 15 ц/га» - рассказал фермер из Мухоршибирского района Андрей Денисов.

Кроме того, развивается лекарственное растениеводство. В этом году более 300 га посевов лекарственных трав появятся в Селенгинском, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Мухоршибирском, Кяхтинском и Джидинском районах.

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