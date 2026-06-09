ВСЖД провела акцию «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!»

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам на Восточно-Сибирской магистрали состоялся комплекс профилактических мероприятий. Ключевым событием стала единая акция под названием «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!», объединившая железнодорожников, госавтоинспекторов, правоохранительные органы и волонтеров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В Иркутске главной площадкой акции стал железнодорожный переезд на улице Трактовой. Здесь машинисты ВСЖД лично обратились к автомобилистам с призывом неукоснительно соблюдать ПДД. Для привлечения максимального внимания к проблеме рядом с переездом организовали работу открытой студии популярного в Приангарье радио МСМ, которое выступило партнером акции. В прямом эфире эксперты и автовладельцы обсуждали риски на переездах, а для слушателей провели тематическую викторину с вручением сувенирной продукции.В Улан-Удэ акция объединила железнодорожников и воспитанников Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Дети подготовили художественные открытки, призывающие к безопасности на переездах.«Столкновения автотранспорта с локомотивом очень часто имеют тяжелые последствия. Тормозной путь многотонного состава может достигать километра, даже при экстренном торможении. Мгновенно остановить поезд просто невозможно, – рассказал заместитель начальника ВСЖД (по территориальному управлению) в Иркутском регионе Николай Бузько. – Мы призываем водителей к чувству ответственности за себя и других участников движения, в том числе пассажиров поезда и локомотивных бригад. От этого могут зависеть жизни людей!»Профилактические акции и рейды по соблюдению правил дорожного движения прошли в местах пересечения железнодорожных и автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения транспорта в Иркутской области и в Бурятии. В том числе в Тайшете, Нижнеудинске, Братске, Северобайкальске, Усть-Куте и Новой Чаре.Отметим, что главной причиной дорожно-транспортных происшествий на переездах остается нарушение водителями правил дорожного движения, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора. В границах ВСЖД в текущем году произошло 3 ДТП. За прошлый год на железнодорожных переездах допущено 8 аварий, в которых пострадали 2 человека.Восточно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного переезда железнодорожных путей являются внимательность и осторожность водителей транспортных средств.Фото: ВСЖД