Общество 09.06.2026 в 17:45

В Бурятии оштрафовали пастуха, спалившего гектар леса

Сельчанин заплатит 50 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии оштрафовали пастуха, спалившего гектар леса

Пастуха из Бурятии оштрафовали за лесной пожар, который он устроил в апреле 2026 года, когда решил приготовить себе еды и развел костер. Мужчина не до конца затушил огонь и продолжил выпас скота, в результате чего пламя разгорелось и возник лесной пожар. Площадь 1,3 гектара в течение пяти часов тушили 13 человек и четыре единицы техники.

Прокуратура признала пастуха виновным и взыскала с него затраты на тушение в размере 50 тысяч рублей, между тем как расходы на тушение самого пожара превысили 150 тысяч.

Напоминаем, что с 1 апреля 2026 года на территории республики действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение открытого огня вне установленных мест. Нарушение данных ограничений влечет за собой административную и уголовную ответственность. Кроме того, виновникам лесных пожаров придется возместить затраты на их тушение.

Фото: нейросеть

Теги
штраф

Все новости

Стать композитором может каждый: в Бурятии набирает популярность создание нейромузыки
09.06.2026 в 17:53
В Бурятии оштрафовали пастуха, спалившего гектар леса
09.06.2026 в 17:45
В Бурятии посевную выполнили на 55%
09.06.2026 в 17:01
ВСЖД провела акцию «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!»
09.06.2026 в 16:54
В Бурятии с энергетиков взыщут 220 тысяч рублей за лесной пожар
09.06.2026 в 16:19
Улан-удэнка лишилась свободы и авто из-за любви выпить за рулем
09.06.2026 в 16:05
Чингис Маншеев вновь стал главой Тункинского района Бурятии
09.06.2026 в 15:26
В Улан-Удэ продолжат снимать асфальт на улицах Шумяцкого и Жердева
09.06.2026 в 15:06
Улыбчивого и опасного жителя Бурятии ищет полиция
09.06.2026 в 14:36
В Улан-Удэ конфликт в баре перерос в вымогательство 100 тысяч рублей
09.06.2026 в 13:49
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
Стать композитором может каждый: в Бурятии набирает популярность создание нейромузыки
09.06.2026 в 17:53
В Бурятии посевную выполнили на 55%
Сроки работ сдвинулись из-за осадков и холодной весны
09.06.2026 в 17:01
ВСЖД провела акцию «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!»
Она состоялась в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам
09.06.2026 в 16:54
В Бурятии с энергетиков взыщут 220 тысяч рублей за лесной пожар
Возгорание случилось из-за обрыва линий электропередач
09.06.2026 в 16:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru