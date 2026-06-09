В Бурятии оштрафовали пастуха, спалившего гектар леса

Пастуха из Бурятии оштрафовали за лесной пожар, который он устроил в апреле 2026 года, когда решил приготовить себе еды и развел костер. Мужчина не до конца затушил огонь и продолжил выпас скота, в результате чего пламя разгорелось и возник лесной пожар. Площадь 1,3 гектара в течение пяти часов тушили 13 человек и четыре единицы техники.

Прокуратура признала пастуха виновным и взыскала с него затраты на тушение в размере 50 тысяч рублей, между тем как расходы на тушение самого пожара превысили 150 тысяч.

Напоминаем, что с 1 апреля 2026 года на территории республики действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение открытого огня вне установленных мест. Нарушение данных ограничений влечет за собой административную и уголовную ответственность. Кроме того, виновникам лесных пожаров придется возместить затраты на их тушение.

Фото: нейросеть