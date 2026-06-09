Общество 09.06.2026 в 17:53

Стать композитором может каждый: в Бурятии набирает популярность создание нейромузыки

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Текст: Иван Иванов
Стать композитором может каждый: в Бурятии набирает популярность создание нейромузыки
Фото: предоставлено пресс-службой Yota

Россияне всё активнее используют нейросети для создания музыки и обработки голоса. С начала 2026 года трафик на такие сервисы вырос более чем на 20%, а время, которое пользователи проводят в них, увеличилось на 45%. Относительно мая прошлого года показатель вырос почти на четверть. Такие данные получили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Популярность ИИ-музыки растет вместе с интересом к нейрокаверам — перепевкам известных песен синтезированными голосами разных артистов. Один из ярких примеров — кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.

Самым популярным сервисом для генерации музыки у россиян остается Suno — на него приходится 73% аудитории и 94% всего времени, которое пользователи проводят в музыкальных нейросетях. С начала года трафик платформы вырос более чем на 20%. На втором месте — Vocal Remover, который помогает выделять вокал из треков для дальнейшего его использования в каверах. Им пользуется около 20% аудитории. Замыкает тройку сервис Udio, создающий музыку на основе текстовых промтов, с долей около 3%.

При этом быстрее всего растут сервисы для работы непосредственно с голосом и для создания AI-каверов. Так, трафик Moises.ai с начала года вырос более чем вдвое (+116%), Vocal Remover — почти на 65%. Особенно заметный рост показал Covers.ai: в апреле 2026 года объем трафика сервиса оказался более чем в 20 раз выше январского уровня и вырос на 78% год к году.

Основная аудитория музыкальных нейросетей — россияне 26–45 лет: на них приходится около половины всего трафика и времени использования. Еще около 20% активности обеспечивают пользователи 46–55 лет. Однако самый заметный рост вовлеченности демонстрируют россияне старше 56 лет. Несмотря на относительно небольшую долю трафика (14%), весной 2026 года они провели в музыкальных сервисах на 38% больше времени, чем годом ранее, а в мае рост составил более 150% год к году. Молодежь 14–25 лет занимает сравнительно небольшую долю по трафику (11%) и времени использования (7%), но именно она чаще задает вирусные тренды. Интерес к Covers.ai среди этой аудитории в апреле 2026 года оказался почти в 2,8 раза выше, чем годом ранее.

Мужчины используют музыкальные нейросети заметно активнее женщин. Их доля среди пользователей составляет 66%, на них приходится 73% трафика и 79% общего времени в сервисах. В среднем одна сессия в музыкальной нейросети длится около 18 минут.

Лидером по объему трафика на AI-музыкальные сервисы оказалась Москва — 24%. На втором месте Новосибирск (6%), на третьем — Санкт-Петербург (4%). В пятерку также вошли Пермь и Самара (по 3%). Далее следуют Екатеринбург, Челябинск и Владивосток — каждый с долей около 2%.

Согласно аналогичному исследованию МегаФона, в регионах Дальнего Востока созданием музыки через нейросети стали интересоваться почти в 2 раза чаще, чем год назад. В Бурятии динамика ещё выше – спрос на необходимые для этого платформы вырос на 114%. При этом мужчины на 22% активнее пользуются музыкальными ИИ, чем женщины, а среди возрастных групп лидируют абоненты 35-44 лет – их доля составила 40%.

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ИИ музыка Yota

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