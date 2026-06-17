25 опытных лесных пожарных из Бурятии уехали в Красноярск

Группа специалистов Забайкальской авиабазы отправилась в Красноярский край для оказания помощи в тушении лесных пожаров. В командировку отправились 25 опытных специалистов из Баргузинского, Сосново-Озёрского и Улан-Удэнского авиаотделений. За их плечами не один потушенный крупный лесной пожар, в том числе и в соседних регионах.

- Поступил запрос на увеличение группировки в Красноярском крае в рамках межрегионального маневрирования. Сейчас мы направляем специалистов до города Кодинск Кежемского района, где они встретятся с ранее направленной группой, затем их распределят по пожарам. 40 наших сотрудников парашютно-десантной пожарной службы работают в крае с прошлой недели - отметил руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.

В Красноярском крае складывается сложная лесопожарная обстановка. Ежедневно из-за гроз там возникают новые труднодоступные лесные пожары. Бороться с ними специалистам приходится вручную, прокладывая минерализованные полосы и применяя встречный отжиг.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в регионе за прошедшие сутки тушили 59 лесных пожаров на площади более 54 тысяч гектаров. Ещё один пожар на площади свыше 100 гектаров находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом. На всей территории региона введён режим ЧС.

Тем временем на страже лесов Бурятии остаются ещё около 300 сотрудников Авиалесоохраны Бурятии.

Фото: Забайкальская база авиационной охраны лесов