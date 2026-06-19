В Улан-Удэ вышли на поиски «дурман-травы»

Вчера в Улан-Удэ состоялся выезд рабочей группы антинаркотической комиссии. Сотрудники МВД и представители администрации Октябрьского района обследовали участки, чтобы выявить места, где растет конопля.

В итоге специалисты обнаружили пять кустов высотой 25 см вблизи частных жилых домов в одном из микрорайонов, а также один куст недалеко от густонаселенной улицы. «Дурман-траву» уничтожили химическим способом.

По результатам выезда группа приняла решение о необходимости повторного обследования определенных территорий в июле.

Сообщить о местах произрастания конопли можно в управление общественной безопасности комитета ГО, ЧС и ОБ администрации Улан-Удэ по телефону 21-31-35, а также на телефон доверия по номеру 21-00-25 в режиме записи.