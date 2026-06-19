Общество 19.06.2026 в 15:02
На севере Бурятии жителей напугал шум от перехода самолета на сверхзвук
«Что бахнуло сегодня?», - забеспокоились люди
Текст: Карина Перова
«Что бахнуло сегодня?»: в Бурятии жителей Северобайкальска напугал военный самолет, пролетевший на низкой высоте.
Все произошло в 12:30 и 12:50. При выходе на сверхзвук возникла ударная волна, которая распространяется на километры в виде конуса вслед за самолётом.
«Когда волна достигает земли, можно услышать хлопок и почувствовать удар. Просим сохранять спокойствие, угрозы жизни и здоровья нет!», - прокомментировали в ЕДДС Северобайкальска.
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