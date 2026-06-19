Монгольские математики добились потрясающих результатов в мировой науке

В эпоху стремительного развития технологий и широкого применения искусственного интеллекта особенно примечательно, что монгольские учёные вносят значительный вклад в развитие мировой математической науки, создавая новые теории и методы вычислительной математики. Так, коллективный труд «Новые теории, направления и приложения современной вычислительной математики» был подготовлен ведущими специалистами страны. Как сообщает портал «Монцамэ», этот коллективный труд был выдвинут на соискание Государственной премии Монголии.

В этом исследовании представлены важные работы, такие как «Новые разработки итераций типа Ньютона для решения нелинейных задач» и «Методы конечных разностей высокого порядка и конечных элементов для решения некоторых дифференциальных уравнений в частных производных». Авторы предложили новые эффективные методы для решения сложных математических задач.

Предложенные методы уже были апробированы на конкретных примерах, что подтвердило их эффективность и возможность применения в различных областях. Эти области включают анализ больших данных, охрану окружающей среды, исследование климатических изменений, социально-экономические исследования, искусственный интеллект и здравоохранение.

Результаты исследований были опубликованы в престижном международном издательстве Springer Nature и проиндексированы в базе данных Scopus компании Elsevier. Это свидетельствует о высоком научном уровне и международном признании монгольских ученых. Более того, их труды представлены в более чем 170 библиотеках ведущих научных институтов и университетов мира, что обеспечивает широкий доступ к их исследованиям для специалистов по всему миру.