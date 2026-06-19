Общество 19.06.2026 в 15:13

Аварийность с участием мотоциклистов в Бурятии выросла на 6%

Большинство водителей ездят либо без прав, либо без шлемов
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Текст: Елена Кокорина
Аварийность с участием мотоциклистов в Бурятии выросла на 6%

С наступлением тепла на дорогах Бурятии увеличилось количество ДТП с участием мотоциклов. По сравнению с прошлым годом аварий стало больше на 6%, сообщили в полиции республики.

Всего с начала года произошло уже 56 таких ДТП. Шесть человек в них погибли, а ещё 39 получили травмы. Статистика показывает, что в большинстве случаев виноваты сами водители мототехники.

Больше всего аварий случается в Улан-Удэ, а также в Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском, Джидинском и Кяхтинском районах республики. Зачастую водители ездят без прав, без мотошлема или управляют техникой в нетрезвом виде.

Чтобы исправить ситуацию, полиция проводит рейды. За 10 дней инспекторы выписали почти 200 штрафов, отстранили от управления 45 нарушителей без прав и 14 пьяных водителей. На следующей неделе стартует новая профилактическая акция.

- Особое беспокойство вызывают несовершеннолетние. С начала года зарегистрировано 23 аварии, где дети-водители получили травмы. Часто родители разрешают подросткам садиться за руль без обучения и прав. Это грозит крупным штрафом до 30 тысяч рублей для владельца техники. Всего за этот год оштрафовали более 670 человек на сумму свыше 20 миллионов рублей, - сообщили в полиции республики.

Водителям автомобилей напоминают, что мотоциклисты такие же участники движения, и чтобы избежать столкновения с ними, при перестроениях просят смотреть в зеркала и включать поворотники.

Фото: Номер один

 

 

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