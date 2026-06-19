Ближайшие летние выходные придут в Бурятию с мокрым снегом

В ближайшие выходные в Бурятии ожидается такая погода, что даже самые отчаянные шашлычники останутся дома. 20 и 21 июня местные синоптики предрекают мокрый снег и заморозки до -3 градусов.

20 июня, в субботу, по республике – неустойчивая холодная погода, ночью и днем местами небольшие дожди, днем на большей части территории дожди различной интенсивности, в горных районах мокрый снег.

Ветер северо-западный 6-11, днем в отдельных районах 15-19 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, местами заморозки до -0…-3°, днем +8…+13°, местам до +18°.

21 июня, в воскресенье, будет тоже прохладно. На большей части территории дожди, местами сильные, в горных районах мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днем в отдельных районах до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8°, по юго-западу и северо-востоку до -2°, днем +8…+13°, местам до +18°.

В Улан-Удэ в субботу вероятность дождя составит 85%. Минимальная температура воздуха будет 8 градусов, а максимальная достигнет лишь 15-ти. Из-за ветра будет казаться, что холоднее.

Ближайшие дни бережем себя, не простываем и верим, что настоящее лето все же наступит.

Фото: нейросеть