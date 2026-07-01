Участница боев на Халхин-Голе стала почетным гостем праздничной выставки в Бурятии

В Улан-Удэ состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с участницей боев на реке Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Мероприятие прошло в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова на выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, проводимой в рамках XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2026» (6+).

Цэрэнгийн Чимэдцэрэн – единственная оставшаяся в живых из ветеранов боев на Халхин-Голе из Монголии. В возрасте 15 лет она вместе со своими подругами пошла добровольцем в ряды военнослужащих монгольской армии, после того как Япония напала на Монголию в районе реки Халхин-Гол. Чимэдцэрэн стала одной из 16 девушек, ушедших на фронт. Она работала медсестрой в госпитале, вытаскивала с поля боя монгольских и советских бойцов, ухаживала за ними.

В 2023 году награждена медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия». Цэрэнгийн Чимэдцэрэн присутствовала на парадах в честь Победы в Великой Отечественной войне в 2023 году в Улан-Удэ на 78-летии и в 2026 году на Красной площади в Москве на 80-летнем юбилее Победы. В 2024 году ей было присвоено звание заслуженного работника здравоохранения Монголии. В 2025 году удостоена ордена Сухэ-Батора — высшей государственной награды Монголии.

— Алтаргана — это объединяющий праздник, праздник бурятского народа, который раз в два года проходит на землях исходного проживания бурят. В Бурятии, в Забайкалье, в Иркутской области, в Монголии. Мы рады встречать всех гостей. И сегодня у нас такой почетный гость - бабушка Чимэдцэрэн, которая уже не первый раз к нам приезжает. Ей 102 года, и в таком почтенном возрасте она очень бодрая и сильная. Вообще у нас ожидается очень большая делегация из Монголии - порядка 1800 человек. Гости съезжаются со всей России и из других стран. Сегодня уже начало Алтарганы, я всех приглашаю на большой праздник спорта, праздник культуры, истории и национальной гордости, — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В рамках мероприятия Цэрэнгийн Чимэдцэрэн представили масштабную экспозицию выставки-конкурса, в которой представлены произведения 91 мастера из Бурятии, Монголии, автономного района Внутренняя Монголия КНР, Забайкальского края и Иркутской области.