Общество 01.07.2026 в 22:00

Алексей Цыденов: «Кто бы ни выиграл, победит бурятский народ»

Глава Бурятии принял участие в жеребьевке в рамках «Алтарганы»
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Текст: Карина Перова
Алексей Цыденов: «Кто бы ни выиграл, победит бурятский народ»
Фото: правительство Бурятии

1 июля глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с почетными гостями XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2026» (6+) принял участие в торжественной церемонии жеребьевки участников творческих конкурсов, которые охватывают практически все направления народной культуры, искусства и литературы. На жеребьевке была определена очередность выступлений.

Алексей Цыденов обратился к гостям и участникам мероприятия с приветственным словом. Алтаргана, отметил он, это народный бурятский национальный праздник, который объединяет всех – кто бы где ни жил, каждый вспоминает свою Родину, свои истоки и съезжается туда, где проходит этот масштабный фестиваль.

«Сегодня это – в Бурятии. В прошлый раз это было в Монголии. Это было в Забайкалье. Это будет в Иркутске. Этот праздник, который, где бы ни проходил, всегда объединяет людей. Этот год наш президент Владимир Владимирович Путин объявил Годом единства народов России. И в этот год проходит наш национальный праздник, на который приехало очень много гостей. Только из Монголии мы ждём порядка 1800 человек. И, конечно, многие, многие сотни из Забайкалья и Иркутской области. И пусть наша Алтаргана объединит всех. Пусть все получат радость от общения, счастье от того, что могут прикоснуться к своей истории, к своей культуре, ещё раз вспомнить свои корни и пообщаться. Сейчас мы проводим жеребьёвку по 9 конкурсам: песен, сказаний. Девять конкурсов в сфере культуры, спортивные также определились. Каждый, конечно, будет болеть за своих: Агинский округ – за своих, Усть-Ордынский – за своих, Монголия – за своих, Бурятия – за своих. Но кто бы ни выиграл, победит бурятский народ», - сказал глава Бурятии.

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алтаргана жеребьевка Алексей Цыденов

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