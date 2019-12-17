В Бурятии чиновник отмахнулся от жалобы на «ЭкоАльянс»

Вместо рассмотрения заявления он переправил его «мусорному оператору»





Прокуратура Бурятии привлекла к административной ответственности чиновника администрации Мухоршибирского района, нарушившего порядок рассмотрения обращения граждан.

В августе 2019 года в районную администрацию поступила жалоба жителя села Мухоршибирь о необоснованном начислении региональным «мусорным оператором» платы за вывоз мусора. Рассмотрение жалобы поручили и.о. председателя Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством.«В нарушение закона доводы заявителя не проверены, обращение всесторонне и объективно не рассмотрено, направлено для принятия мер в организацию, чьи действия обжаловались», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес главе района представление, которое удовлетворено, заявителю дан ответ.За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан и.о. председателя комитета привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 тысяч рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии