Экс-директор школы в Сосновом бору предстанет перед судом

Он обвиняется в растрате бюджетных средств и халатности, которая привела к нападению трех подростков на школу



Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора средней школы №5 Улан-Удэ Сергея Разуваева. «Он обвиняется в растрате вверенных ему бюджетных средств и халатности», - сообщает сайт СКР.



По данным следствия, в 2017 году Разуваев предоставил в администрацию Улан-Удэ для оплаты договор аренды автомобиля и акты выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения о том, что якобы стороной договора – арендодателем школе оказаны услуги по аренде автомобиля. Преступные действия Разуваева были обнаружены должностными лицами администрации, в результате денежные средства выплачены не были.



Кроме того, в 2017-2018 годах Разуваев не принял необходимых мер к защите и охране учеников и педагогов школы. В частности, он должен был обратиться в комитет по образованию администрации города с целью оборудования школы инженерно-техническими средствами, а также для обеспечения охраны учебного заведения сотрудниками охранных организаций, но не сделал этого.



В результате допущенной халатности 19 января 2018 года несовершеннолетний учащийся 9-го класса школы при пособничестве двух своих одноклассников беспрепятственно пронес в школу емкости с бензином, топор и другие предметы, которые можно использовать в качестве холодного оружия.



Зайдя в один из учебных классов, где проводились занятия, подросток поджег и бросил бутылку с бензином, в результате чего началось воспламенение. После этого нападавший нанес удары топором нескольким малолетним учащимся, находившимся поблизости.



В результате пожара было уничтожено и повреждено имущество школы на сумму более 430 тыс рублей. Также ученик высказал в адрес еще одного педагога школы словесную угрозу убийством, замахнувшись на него острием топора, который удерживал в руке.



Собранные следственными органами доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.







Главного обвиняемого - девятиклассника, признанного в ходе экспертиз невменяемым, отправили на принудительное лечение. Двое его соучастников приговорены к разным срокам лишению свободы.



Кстати, сразу после трагедии в школе Сергея Разуваева Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора средней школы №5 Улан-Удэ Сергея Разуваева. «Он обвиняется в растрате вверенных ему бюджетных средств и халатности», - сообщает сайт СКР.По данным следствия, в 2017 году Разуваев предоставил в администрацию Улан-Удэ для оплаты договор аренды автомобиля и акты выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения о том, что якобы стороной договора – арендодателем школе оказаны услуги по аренде автомобиля. Преступные действия Разуваева были обнаружены должностными лицами администрации, в результате денежные средства выплачены не были.Кроме того, в 2017-2018 годах Разуваев не принял необходимых мер к защите и охране учеников и педагогов школы. В частности, он должен был обратиться в комитет по образованию администрации города с целью оборудования школы инженерно-техническими средствами, а также для обеспечения охраны учебного заведения сотрудниками охранных организаций, но не сделал этого.В результате допущенной халатности 19 января 2018 года несовершеннолетний учащийся 9-го класса школы при пособничестве двух своих одноклассников беспрепятственно пронес в школу емкости с бензином, топор и другие предметы, которые можно использовать в качестве холодного оружия.Зайдя в один из учебных классов, где проводились занятия, подросток поджег и бросил бутылку с бензином, в результате чего началось воспламенение. После этого нападавший нанес удары топором нескольким малолетним учащимся, находившимся поблизости.В результате пожара было уничтожено и повреждено имущество школы на сумму более 430 тыс рублей. Также ученик высказал в адрес еще одного педагога школы словесную угрозу убийством, замахнувшись на него острием топора, который удерживал в руке.Собранные следственными органами доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд. Как сообщал «Номер один» , утром 19 января 2018 года на школу №5 в Сосновом бору напали трое подростков, вооруженных топорами и бутылками с зажигательной смесью. Под удар троицы попали ученики седьмого класса, у которых в тот момент шел урок русского языка. Неожиданно двери кабинета приоткрылись и в класс залетел какой-то предмет, как позже выяснилось, это был коктейль Молотова. На окнах мгновенно загорелись шторы, класс заполнил дым. Учительница, получившая удар, начала эвакуировать детей, не зная, что за дверями кабинета школьников поджидает подросток с топором в руках. Выбегая, ребята столкнулись с вооруженным девятиклассником. Первые мальчишки избежали ударов – видимо, нападавший поначалу растерялся, а девочка, выбежавшая из класса следом за ними, стала первой, на кого обрушился подросток. Несколько ударов по голове чуть не стоили одной из школьниц жизни. Серьезные повреждения топором получили еще четыре 13-летних ребенка. Одной из девочек отрублены два пальца на руке. Всего пострадали семь человекГлавного обвиняемого - девятиклассника, признанного в ходе экспертиз невменяемым, отправили на принудительное лечение. Двое его соучастников приговорены к разным срокам лишению свободы.Кстати, сразу после трагедии в школе Сергея Разуваева назначили руководителем подразделения в Бурятском республиканском институте образовательной политики. Это ведомство оказывает услуги по повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогов региона, а также занимается развитием науки. Сразу после публикации «Номера один» о несправедливом назначении стало известно о снятии его с должности. Фото: «Номер один» Фото: «Номер один»