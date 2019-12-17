17.12.2019
В Улан-Удэ водитель, наехавшая на люк колодца, получила компенсацию

В Улан-Удэ водитель, наехавшая на люк колодца, получила компенсацию

Приставы взыскали почти 150 тыс рублей ущерба с «Водоканала»

В Улан-Удэ судебные приставы  взыскали горожанке 147 тыс рублей  материального ущерба, причиненного наездом на люк смотрового колодца, сообщили в УФССП по Бурятии.

Как стало известно из судебного решения, после наезда на препятствие в виде крышки люка смотрового колодца, автомобиль улан-удэнки получил серьезные механические повреждения. На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники госавтоинспекции и аварийные комиссары, которые при составлении схемы ДТП указали, что люк выступает над дорожным полотном более чем на 5 см.

После дорожно-транспортного происшествия пострадавшая обратилась в суд за взысканием стоимости ремонта автомобиля, расходов на проведение оценки ущерба, услуг аварийного комиссара и представителя в суде на общую сумму свыше 147 тыс рублей.

Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать заявленные исковые требования с МУП «Водоканал», как с предприятия эксплуатирующего инженерные сети и обязанного содержать их в надлежащем состоянии.

В службе судебных приставов в отношении МУП «Водоканал» было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого задолженность взыскана путем списания денежных средств с расчетных счетов унитарного предприятия.

На сегодняшний день 147 тыс рублей перечислены на счет взыскателя, а взысканная сумма исполнительского сбора в размере 10 327 рублей в доход государства.

Фото: pixabay.com

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