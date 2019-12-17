Ипотечная корпорация Бурятии готова к кредитам под 2% годовых

В Бурятии начинает действовать государственная программа льготного ипотечного кредитования под 2% годовых – «Дальневосточная ипотека». Ее региональным оператором является «Ипотечная корпорация Республики Бурятия», куда уже сейчас можно обращаться для получения кредита, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Дальневосточная ипотека» под 2% годовых запущена по поручению президента России Владимира Путина. Федеральным оператором программы выступает АО «ДОМ.РФ». В Бурятии государственная программа льготного ипотечного кредитования будет вводится поэтапно.
На первом этапе льготная ипотека под 2% будет доступна молодым семьям, а позже - для участников программы «Дальневосточный гектар». На этом этапе льготными условиями могут воспользоваться заемщики не старше 35 лет включительно, состоящие в браке между собой (возраст обоих супругов не превышает 35 лет), а также один родитель до 35 лет включительно, имеющий ребенка-гражданина РФ, возраст которого не превышает 18 лет.
В состав заемщиков по кредитному договору могут быть дополнительно включены иные лица, на которых не распространяются требования по возрасту. Одним из обязательных условий является факт постоянной регистрации по месту жительства заемщика в жилье, приобретенном с использованием кредитных средств госпрограммы «Дальневосточная ипотека».
По программе «Дальневосточная ипотека» можно приобрести строящееся или готовое жилье у юридического лица (застройщика), а также жилое помещение на территории муниципального образования сельского поселения в ДФО путем заключения договора купли-продажи с юридическим или физическим лицом на:
- квартиры в многоквартирном доме (в том числе доме блокированной застройки);
- отдельно стоящий жилой дом типовой застройки / жилой дом либо части дома блокированной застройки (далее – часть жилого дома) с земельным участком.
Напомним, многодетные семьи – участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс рублей на погашение кредита, при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.
Основные условия:
- Ставка по кредиту: 2%;.
- Минимальный первоначальный взнос: не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости;
- Сумма кредита: от 500 тыс рублей до 6 млн рублей;
- Срок кредита: от 3 до 20 лет;
- Срок выдачи ипотечного кредита: не ранее 1 декабря 2019 года и не позднее 31 декабря 2024 г. включительно.
Для подробной консультации обращаться в АО «Ипотечная корпорация РБ» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 35. телефон: 8 924 4587587, 22-22-33. http://www.ipotekarb.ru, e-mail: ipoteka@ipotekarb.com, Viber, WhatsApp +7 9244 587-587, +7 9244 585-509, @ipotekarb, vk.com/ipoteka_rb
Фото: egov-buryatia.ru/minstroy
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