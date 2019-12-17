Ипотечная корпорация Бурятии готова к кредитам под 2% годовых

В республике начинает действовать государственная программа «Дальневосточной ипотеки»

В Бурятии начинает действовать государственная программа льготного ипотечного кредитования под 2% годовых – «Дальневосточная ипотека». Ее региональным оператором является «Ипотечная корпорация Республики Бурятия», куда уже сейчас можно обращаться для получения кредита, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Дальневосточная ипотека» под 2% годовых запущена по поручению президента России Владимира Путина. Федеральным оператором программы выступает АО «ДОМ.РФ». В Бурятии государственная программа льготного ипотечного кредитования будет вводится поэтапно.На первом этапе льготная ипотека под 2% будет доступна молодым семьям, а позже - для участников программы «Дальневосточный гектар». На этом этапе льготными условиями могут воспользоваться заемщики не старше 35 лет включительно, состоящие в браке между собой (возраст обоих супругов не превышает 35 лет), а также один родитель до 35 лет включительно, имеющий ребенка-гражданина РФ, возраст которого не превышает 18 лет.В состав заемщиков по кредитному договору могут быть дополнительно включены иные лица, на которых не распространяются требования по возрасту. Одним из обязательных условий является факт постоянной регистрации по месту жительства заемщика в жилье, приобретенном с использованием кредитных средств госпрограммы «Дальневосточная ипотека».По программе «Дальневосточная ипотека» можно приобрести строящееся или готовое жилье у юридического лица (застройщика), а также жилое помещение на территории муниципального образования сельского поселения в ДФО путем заключения договора купли-продажи с юридическим или физическим лицом на:- квартиры в многоквартирном доме (в том числе доме блокированной застройки);- отдельно стоящий жилой дом типовой застройки / жилой дом либо части дома блокированной застройки (далее – часть жилого дома) с земельным участком.Напомним, многодетные семьи – участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс рублей на погашение кредита, при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.Фото: egov-buryatia.ru/minstroy