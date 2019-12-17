Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным

Но для этого придется поработать в субботу 28 декабря



В Бурятии 31 декабря будет выходным днем. Указ о переносе выходного дня субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для работников государственных органов и работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности республики подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Указ размещен на портале нормативных актов региона.



Документ рекомендует руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Бурятии также перенести выходной день - субботу 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года для своих работников. Органам местного самоуправления и руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано поступить аналогичным образом.



Кроме того, министерству образования и науки Бурятии поручено организовать работу с частными дошкольными детсадами по переносу выходного дня.







Идея сделать 31 декабря выходным днем обсуждалась и на уровне президента – на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимира Путина попросили сделать 31 декабря выходным днем.



- Прошу дать поручение правительству Российской Федерации на проработку этого вопроса и перенести рабочий день 31 декабря на другой воскресный день, за исключением этих каникул. Сегодня работодатели этот вопрос решают, но как-то идут с оглядкой, и все остаются в подвешенном состоянии. Посмотрите, пожалуйста, на этот вопрос, который передают наши жители, - предложили президенту.



Президент ответил, что сейчас уже мало времени для принятия подобных решений. «Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода. Я тоже вас услышал», - сказал Владимир Путин.



Что решат в Москве – мы не знаем. А вот Алексея Цыденова, как говорится, «дожали».



Фото: pixabay.com

В Бурятии 31 декабря будет выходным днем. Указ о переносе выходного дня субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для работников государственных органов и работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности республики подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Указ размещен на портале нормативных актов региона.Документ рекомендует руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Бурятии также перенести выходной день - субботу 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года для своих работников. Органам местного самоуправления и руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано поступить аналогичным образом.Кроме того, министерству образования и науки Бурятии поручено организовать работу с частными дошкольными детсадами по переносу выходного дня. Напомним , новогодний «бунт» первым поднял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, приняв решение сделать 31 декабря выходным и перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Затем группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В правительстве Бурятии тогда исходили из того, что для объявления 31 декабря общим выходным днем необходимо принять решение на федеральном уровне. А каждый отдельно взятый работодатель и без того волен решать эту проблему сам.Идея сделать 31 декабря выходным днем обсуждалась и на уровне президента – на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимира Путина попросили сделать 31 декабря выходным днем.- Прошу дать поручение правительству Российской Федерации на проработку этого вопроса и перенести рабочий день 31 декабря на другой воскресный день, за исключением этих каникул. Сегодня работодатели этот вопрос решают, но как-то идут с оглядкой, и все остаются в подвешенном состоянии. Посмотрите, пожалуйста, на этот вопрос, который передают наши жители, - предложили президенту.Президент ответил, что сейчас уже мало времени для принятия подобных решений. «Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода. Я тоже вас услышал», - сказал Владимир Путин.Что решат в Москве – мы не знаем. А вот Алексея Цыденова, как говорится, «дожали».Фото: pixabay.com