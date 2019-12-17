В Улан-Удэ откроются 14 ёлочных базаров

Средняя цена новогодней сосны составит 400 рублей, а купить ее можно будет в весьма оживленных местах города



В Улан-Удэ 18 декабря открываются 14 ёлочных базаров. Они будут работать по 31 декабря. В будние дни - с 15.00 до 19.00, по выходным - с 13.00 до 19.00. Средняя цена новогодней сосны составит 400 рублей, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



Комитет провел аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов для реализации хвойных деревьев. По его итогам с тремя победителями были заключены договоры на места, которые указаны ниже. Хвойные деревья будут доставляться из Тарбагатайского и Мухоршибирского районов.



Ёлочные базары также могут размещаться на землях, находящихся в частной собственности, к примеру, возле торговых центров, уточнили в комитете.



Добавим, что штраф за незаконную рубку деревьев составляет для физического лица – 5 тысяч рублей, для юридического лица - от 50 до 100 тыс рублей, для должностного лица - от 20 до 30 тыс рублей. Если ущерб лесному фонду составит более 5 тыс рублей, то предусмотрена уголовная ответственность, отметили в управлении административного контроля Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Информация из мэрии должна успокоить горожан, так как ранее Республиканское агентство лесного хозяйства пообещало жителям Улан-Удэ три места торговли новогодними деревьями, а сегодня сократило список до одного места. Причем, оно находится весьма далеко - по адресу: ул. Шевченко, 130. Там новогодние деревья будет продавать Забайкальская база авиационной охраны лесов.



Места ёлочных базаров:



Советский район



1. мкрн Аэропорт, вблизи дома №1;

2. ул. Кабанская, вблизи остановки «ТЦ «Абсолют»;

3. мкрн Стеклозавод, пересечение улиц Керамическая и Радикальцева.



Железнодорожный район



4. ул. Цивилева вблизи дома №28;

5. ул. Гагарина, вблизи остановки «Юбилейный»;

6. ул. Гагарина, сквер им. Сенчихина;

7. ул. Октябрьская, вблизи сквера «Радуга»;

8. ул. Ботаническая, вблизи остановки ТЦ «Тумэр Морин».



Октябрьский район



9. ул. Терешковой, вблизи остановки «Русский драматический театр»;

10. пр. Строителей, вблизи остановки «Почта»;

11. ул. Шумяцкого, вблизи дома №3а;

12. ул. Шумяцкого, вблизи остановки «Акбэс»;

13. ул. Ключевская, вблизи остановки «Товары Бурятии»;

14 ул. Ключевская, вблизи дома №40.



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