Ледовый городок в центре Улан-Удэ откроется на пять дней раньше

Подрядчик уже завершает работы





В пятницу, 20 декабря, на площади Советов в Улан-Удэ откроется ледовый городок. По плану открытие главного зимнего городка столицы Бурятии планировалось 25 декабря, но мэрия вместе с подрядчиками решили ускорить работы. На сегодняшний день выполнены практически все скульптуры, устанавливаются декоративные элементы на сцене, сделаны одна большая ледяная горка и три детские катушки, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Наступающий 2020 год по восточному календарю - год Мыши. Поэтому изображение этого зверька используется на площади Советов неоднократно. Ледяной мышонок появился между скульптурами Деда Мороза и Снегурочки рядом с елкой. Для детей строят ледяной лабиринт – квест, который будет выполнен в виде мыши. Скульптурная композиция Микки Маус и друзья будет сделана для любителей селфи и семейных фотографий», рассказали в мэрии.Входная группа в новогодний городок с поздравительной надписью на русском и бурятском языке установлена со стороны ул. Ербанова.Для малышей предусмотрена маленькая горка, для детей постарше – еще две катушки, а четвертая сама большая горка высотой три метра расположена неподалеку от елки. Главное украшение ледового городка – 30-метровая елка уже установлена на площади. Сегодня работники МБУ «Горсвет» украшают ее праздничной иллюминацией.Главная новогодняя сцена будет размещена со стороны ул. Сухэ-Батора, где 30 декабря пройдет традиционное новогоднее представление на площади Советов.Фото: мэрия Улан-Удэ