Два человека доставлены в больницу после крупного ДТП в Бурятии
На федеральной автотрассе «Байкал» столкнулись две фуры и легковая иномарка
Две фуры и легковой автомобиль попали в групповое ДТП на федеральной автотрассе «Байкал» около города Бабушкин в Бурятии. Пассажир и водитель легкого авто доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском МВД.
По предварительной информации, одной из причин происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия. В районе происшествия в момент аварии шёл снег с метелью.ъ
Управление дорог «Южный Байкал» известило о временном закрытии движения автотранспорта по причине ДТП сегодня с 14:43 местного времени 304-м км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита. Дорога перекрыта одной из фур.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?