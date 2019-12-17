Два человека доставлены в больницу после крупного ДТП в Бурятии

На федеральной автотрассе «Байкал» столкнулись две фуры и легковая иномарка

Две фуры и легковой автомобиль попали в групповое ДТП на федеральной автотрассе «Байкал» около города Бабушкин в Бурятии. Пассажир и водитель легкого авто доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском МВД.



По предварительной информации, одной из причин происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия. В районе происшествия в момент аварии шёл снег с метелью.ъ



Управление дорог «Южный Байкал» известило о временном закрытии движения автотранспорта по причине ДТП сегодня с 14:43 местного времени 304-м км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита. Дорога перекрыта одной из фур.



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