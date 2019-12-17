У-УАЗ поставит в Казахстан 17 комплектов для сборки Ми-8

Контракт по сборке вертолетов типа Ми-8/171 в Казахстане был подписан в начале 2019 года



Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации Ростех заключил с казахстанскими компаниями «Казахстан инжиниринг» и «Авиаремонтный завод №405» соглашение на поставку 17 машинокомплектов для сборки вертолетов типа Ми-8/171 в Казахстане, сообщает пресс-служба Ростеха.



Контракт, определяющий общие условия реализации проекта по сборке вертолетов типа Ми-8/171 в Казахстане, был подписан в начале 2019 года. Нынешнее дополнительное соглашение регламентирует поставку первых 17 машинокомплектов Ми-8АМТ/Ми-171Е, которые будут изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе и собраны на Авиаремонтном заводе №405.



«Сегодня дан старт практической реализации проекта по сборке российских вертолетов в Республике Казахстан – мы определили условия поставки первой партии машинокомплектов, которые усилиями наших казахстанских партнеров в скором времени превратятся в известные всему миру вертолеты типа Ми-8/171. Уверен, что наше сотрудничество позволит не только обновить вертолетный парк Казахстана, но и повысить научно-технический потенциал местных предприятий», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.



Собранные вертолеты будут адаптированы под требования заказчиков для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач. Использование опыта и разветвленной сервисной сети Авиаремонтного завода №405 позволит обеспечить интегрированную сервисную поддержку заказчиков в местах дислокации.



Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТ/Ми-171Е отличаются высокими летно-техническими и эксплуатационными характеристиками – они могут применяться практически в любых климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на оборудованных площадках.



В настоящее время в мире эксплуатируется более 2500 вертолетов типа Ми-8/171 в различных модификациях. Основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ в Казахстане являются Национальная гвардия и Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД.



Фото: «Вертолеты России»

