В Бурятии после группового ДТП открыто движение по трассе «Байкал»

Бурятии с 17:00 по местному времени возобновилось движение по федеральной автотрассе Р-258 «Байкал», но пока как реверсивное, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».
Движение было прервано в 14:43 местного времени после крупного ДТП на 304-м километре автодороги Иркутск-Улан-Удэ-Чита.
Как сообщал «Номер один»
, две фуры и легковой автомобиль попали в групповое ДТП на федеральной автотрассе «Байкал» около города Бабушкин.. Пассажир и водитель легкого авто доставлены в больницу в тяжелом состоянии, информировали в республиканском МВД. По предварительной информации, одной из причин происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия. В районе происшествия в момент аварии шёл снег с метелью.
Фото: fedroad-bur.ru
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