В Бурятии после группового ДТП открыто движение по трассе «Байкал»

Однако пока оно ведется в реверсивном режиме, дорога частично перекрыта аварийной фурой



Бурятии с 17:00 по местному времени возобновилось движение по федеральной автотрассе Р-258 «Байкал», но пока как реверсивное, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».



Движение было прервано в 14:43 местного времени после крупного ДТП на 304-м километре автодороги Иркутск-Улан-Удэ-Чита.







Фото: fedroad-bur.ru Бурятии с 17:00 по местному времени возобновилось движение по федеральной автотрассе Р-258 «Байкал», но пока как реверсивное, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».Движение было прервано в 14:43 местного времени после крупного ДТП на 304-м километре автодороги Иркутск-Улан-Удэ-Чита. Как сообщал «Номер один» , две фуры и легковой автомобиль попали в групповое ДТП на федеральной автотрассе «Байкал» около города Бабушкин.. Пассажир и водитель легкого авто доставлены в больницу в тяжелом состоянии, информировали в республиканском МВД. По предварительной информации, одной из причин происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия. В районе происшествия в момент аварии шёл снег с метелью.Фото: fedroad-bur.ru