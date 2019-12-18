В Бурятии бизнесмен уволил работницу без выплаты компенсации

Женщина пожаловалась на предпринимателя в прокуратуру





В Гусиноозерскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой о нарушении ее трудовых прав при увольнении.

Женщина работала у индивидуального предпринимателя в сфере розничной торговли. В нарушение Трудового кодекса РФ при увольнении работодатель не выплатил ей компенсации за неиспользованный отпуск и задержку выплаты.После вмешательства прокурора с предпринимателя взыскали задолженность в размере 14,4 тыс. рублей. Также бизнесмен привлечен к административной ответственности и оштрафован, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»