18.12.2019
В Бурятии бизнесмен уволил работницу без выплаты компенсации

В Бурятии бизнесмен уволил работницу без выплаты компенсации

Женщина пожаловалась на предпринимателя в прокуратуру

В Гусиноозерскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница с жалобой о нарушении ее трудовых прав при увольнении.

Женщина работала у индивидуального предпринимателя в сфере розничной торговли. В нарушение Трудового кодекса РФ при увольнении работодатель не выплатил ей компенсации за неиспользованный отпуск и задержку выплаты.

После вмешательства прокурора с предпринимателя взыскали задолженность в размере 14,4 тыс. рублей. Также бизнесмен привлечен к административной ответственности и оштрафован, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: «Номер один»
прокуратура
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