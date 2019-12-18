В Улан-Удэ прошел мастер-класс монгольского знатока войлока

Его яркие работы в технике сухого валяния шерсти заинтересовали мастериц со всей Бурятии



Мастер-класс по сухому валянию войлока провел в Улан-Удэ монгольский мастер Мунхсоёл Батсух. В эти дни выставка работ выпускника Московского текстильного университета проходит в Сочи, сообщили в министерстве культуры республики.



Посмотреть мастер-класс собрались более 30 человек из Улан-Удэ, Северобайкальска, Хоринска и т.д. Яркие и интересные работы в технике сухого валяния (без использования мыла) заинтересовали мастериц из Бурятии. Кроме того, мастер поделится секретами покраски войлока, изготовления настоящих произведений искусства из шерсти.







«В валянии войлока очень важна технология. Мне довелось работать с войлочниками со всего мира – из Германии, Италии, Марокко и даже Новой Зеландии. Но их технологии очень затратные, – рассказывает Мунхсоёл. – Я интересовался технологиями старинных мастеров. Они занимались валянием без добавления примесей (в данном случае мыла). С помощью своей бабушки я уже в 7 лет знал монгольские методики валяния. Теперь ко мне приезжают учиться мастера со всего мира».







В последнее время в Бурятии набирают обороты разные виды переработки шерсти. Разведением овец хорошо развивается в тех районах, где имеется достаточное количество пастбищ. В республике работают шесть племенных репродукторов по разведению овец пород: «буубэй», забайкальской тонкорунной, бурятской полугрубошерстной и монгольской. Удельный вес поголовья племенных овец в общем поголовье составляет 11,4 проц.







Проект «Нооhоной зам» - это долгосрочный проект, направленный на обучение населения и возрождение ремесла. Сейчас во Внутренней Монголии в КНР проходят огромные ярмарки изделий из шерсти, куда съезжаются не только туристы, но и мировые кутюрье.



Курсы войлоковаляния проходят постоянно – записаться на них могут как начинающие мастера, так и опытные. В минсельхозе Бурятии отмечают, что для создания индустрии переработки шерсти, организации линии производства, вывода продукции на российский рынок необходима большая планомерная работа. Программа возрождения реализуется совместно с региональным проектным офисом республики в рамках проекта «100 уникальных сел Бурятии». Масштабное обучение завершилось в июне 2019 года года в рамках Дальневосточной выставки племенных овец и коз. Тогда же прошла вторая презентация «Шерстяной оперы» - «Нооhоной наадан», где ведущие мастера отрасли представили изделия из шерсти.



Фото: РЦНТ Мастер-класс по сухому валянию войлока провел в Улан-Удэ монгольский мастер Мунхсоёл Батсух. В эти дни выставка работ выпускника Московского текстильного университета проходит в Сочи, сообщили в министерстве культуры республики.Посмотреть мастер-класс собрались более 30 человек из Улан-Удэ, Северобайкальска, Хоринска и т.д. Яркие и интересные работы в технике сухого валяния (без использования мыла) заинтересовали мастериц из Бурятии. Кроме того, мастер поделится секретами покраски войлока, изготовления настоящих произведений искусства из шерсти.«В валянии войлока очень важна технология. Мне довелось работать с войлочниками со всего мира – из Германии, Италии, Марокко и даже Новой Зеландии. Но их технологии очень затратные, – рассказывает Мунхсоёл. – Я интересовался технологиями старинных мастеров. Они занимались валянием без добавления примесей (в данном случае мыла). С помощью своей бабушки я уже в 7 лет знал монгольские методики валяния. Теперь ко мне приезжают учиться мастера со всего мира».В последнее время в Бурятии набирают обороты разные виды переработки шерсти. Разведением овец хорошо развивается в тех районах, где имеется достаточное количество пастбищ. В республике работают шесть племенных репродукторов по разведению овец пород: «буубэй», забайкальской тонкорунной, бурятской полугрубошерстной и монгольской. Удельный вес поголовья племенных овец в общем поголовье составляет 11,4 проц. Как сообщал «Номер один» , в ноябре 2018 года в Улан-Удэ впервые обучение по валянию шерсти - «Шерстяная опера – Нооhоной зам» - прошло в Улан-Удэ в ноябре 2018 года. Это обучающие курсы по переработке овечьей шерсти, валянию и изготовлению предметов одежды, сувениров и другой продукции. Идейным вдохновителем курсов стала Маргарита Дамбаева. Ее идею поддержали министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии и Торгово-промышленная палата республики.Проект «Нооhоной зам» - это долгосрочный проект, направленный на обучение населения и возрождение ремесла. Сейчас во Внутренней Монголии в КНР проходят огромные ярмарки изделий из шерсти, куда съезжаются не только туристы, но и мировые кутюрье.Курсы войлоковаляния проходят постоянно – записаться на них могут как начинающие мастера, так и опытные. В минсельхозе Бурятии отмечают, что для создания индустрии переработки шерсти, организации линии производства, вывода продукции на российский рынок необходима большая планомерная работа. Программа возрождения реализуется совместно с региональным проектным офисом республики в рамках проекта «100 уникальных сел Бурятии». Масштабное обучение завершилось в июне 2019 года года в рамках Дальневосточной выставки племенных овец и коз. Тогда же прошла вторая презентация «Шерстяной оперы» - «Нооhоной наадан», где ведущие мастера отрасли представили изделия из шерсти.Фото: РЦНТ