Повышение зарплаты в новом году ждет только молодежь

Мудрые люди сохраняют сдержанный пессимизм в своих надеждах



Чем старше россияне, тем меньше среди них тех, кто ожидает индексации заработка в новом году: 57% среди молодежи до 24 лет и 35% среди граждан старше 45 лет, сообщает сервис по поиску работы



Результаты опроса малоутешительны. Повышения зарплаты ожидают 42% сотрудников, но проводят повышение только 32% работодателей. Причем, судя по комментариям представителей компаний, повышать зарплаты будут выборочно: «Планируется повышение только для технических служб»; «Пересматриваем оклады бухгалтерии — давно не повышали». А 4 из 10 работодателей не будут повышать заработок персоналу.



Опрос представителей трудоустроенных россиян показал, что на увеличение заработной платы с нового года рассчитывают 42% респондентов. Одни уверены в своем профессионализме: «Меня ценят, потому заработную плату повысят». У других заработок автоматически повысится с увеличением уровня минимальной зарплаты: «В связи с повышением МРОТ».



Еще 4% респондентов зарплату повышали недавно, а 3% работают в компании слишком мало, чтобы рассчитывать на повышение. Каждый третий уверен, что повышения зарплаты в 2020 году не будет.



Фото: pixabay.com Чем старше россияне, тем меньше среди них тех, кто ожидает индексации заработка в новом году: 57% среди молодежи до 24 лет и 35% среди граждан старше 45 лет, сообщает сервис по поиску работы Superjob. В его опросе приняли участие 500 представителей компаний и 1600 россиян, имеющих постоянную работу.Результаты опроса малоутешительны. Повышения зарплаты ожидают 42% сотрудников, но проводят повышение только 32% работодателей. Причем, судя по комментариям представителей компаний, повышать зарплаты будут выборочно: «Планируется повышение только для технических служб»; «Пересматриваем оклады бухгалтерии — давно не повышали». А 4 из 10 работодателей не будут повышать заработок персоналу.Опрос представителей трудоустроенных россиян показал, что на увеличение заработной платы с нового года рассчитывают 42% респондентов. Одни уверены в своем профессионализме: «Меня ценят, потому заработную плату повысят». У других заработок автоматически повысится с увеличением уровня минимальной зарплаты: «В связи с повышением МРОТ».Еще 4% респондентов зарплату повышали недавно, а 3% работают в компании слишком мало, чтобы рассчитывать на повышение. Каждый третий уверен, что повышения зарплаты в 2020 году не будет.Фото: pixabay.com