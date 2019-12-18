Smartavia открыла продажу субсидированных билетов на 2020 год

Стоимость перелета Москва - Улан-Удэ- Москва составит 6200 рублей в один конец



Авиакомпания Smartavia открыла продажу субсидированных авиабилетов на 2020 год по направлению Москва - Улан-Удэ- Москва, сообщила пресс-служба международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ).



Напомним, право на приобретение субсидированных авиабилетов имеют: граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо; лица сопровождающее ребенка-инвалида; инвалиды с детства II или III группы; лица имеющее удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке. С января 2019 года эта программа действует на круглогодичной основе.



Цена субсидированного тарифа составляет 6 200 рублей (в одну сторону). Сейчас можно приобрести субсидированные билеты в любой кассе Улан Удэ, а также на сайте авиакомпании Smartavia.



Smartavia - новое название авиакомпании «Нордавиа». Сегодня география полетов охватывает значительный перечень российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Анапа, Мурманск, Нарьян-Мар, Сочи, Сыктывкар, Симферополь. Улан-Удэ - самый восточный город в географии полетов авиакомпании.



Фото: airportbaikal.ru