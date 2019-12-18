В Бурятии недропользователям предлагают поискать ртуть

Участок Келянский в Баунтовском районе вошел в перечень объектов для геологического изучения



Перечни объектов, предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счёт средств недропользователей, утверждены приказом минприроды России, сообщила пресс-служба ведомства.



В перечень вошел участок недр Келянский в Баунтовском районе Бурятии с прогнозными ресурсами ртути по категории Р1 - 148 т, по категории Р3 - 450 т.

Последний срок приема заявок: до 16:00 0(местное время) 4 февраля 2020 года.



Прогнозные ресурсы категории Р1 учитывают возможность выявления новых рудных тел полезного ископаемого на рудопроявлениях, разведанных и разведываемых месторождениях. Для количественной оценки ресурсов этой категории используются геологически обоснованные представления о размерах и условиях залегания известных тел.



Прогнозные ресурсы категории Р3 учитывают лишь потенциальную возможность открытия месторождений того или иного вида полезного ископаемого на основании благоприятных магматических, стратиграфических, литологических, тектонических и палеогеографических предпосылок, выявленных в оцениваемом районе при средне- и мелкомасштабном региональном геологическом изучении недр, дешифрировании космических снимков, а также при анализе результатов геофизических и геохимических исследований. Количественная оценка ресурсов этой категории производится без привязки к конкретным объектам по предположительным параметрам на основе аналогии с более изученными районами, площадями, бассейнами, где имеются разведанные месторождения того же генетического типа.



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