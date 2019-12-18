18.12.2019
Житель Бурятии взыскал с автомобилиста 200 тысяч за смерть гражданской жены

Житель Бурятии взыскал с автомобилиста 200 тысяч за смерть гражданской жены

Мужчину признали членом семьи погибшей

В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда гражданскому супругу женщины, трагически погибшей под колесами автомобиля.

Как сообщили в УФССП Бурятии, женщину сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась.

После трагического происшествия мужчина обратился в суд за признанием его членом семьи погибшей гражданской супруги и взысканием с виновника аварии компенсации морального вреда в связи со смертью близкого человека.

Между тем водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода, осудили и приговорили к двум годам лишения свободы условно с лишением права управления транспортным средством на полтора года.

Требования гражданского супруга виновник аварии в суде не признал. Он объяснил это тем, что им уже возмещен моральный вред в размере 200 тысяч рублей сыну погибшей женщины.

Суд, изучив материалы дела, иск гражданского супруга удовлетворил частично, постановив признать его членом семьи погибшей и взыскав в его пользу компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

В службе судебных приставов в отношении автомобилиста, жителя Курумканского района, возбудили исполнительное производство. Задолженность удалось взыскать благодаря запрету на совершение регистрационных действий в отношении его движимого имущества.

Для снятия ограничений должник внес на депозитный счет приставов 195 тысяч рублей. 5 тысяч рублей он ранее выплатил напрямую взыскателю.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП ущерб приставы
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