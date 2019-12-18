Житель Бурятии взыскал с автомобилиста 200 тысяч за смерть гражданской жены

Мужчину признали членом семьи погибшей





В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда гражданскому супругу женщины, трагически погибшей под колесами автомобиля.







Как сообщили в УФССП Бурятии, женщину сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась.После трагического происшествия мужчина обратился в суд за признанием его членом семьи погибшей гражданской супруги и взысканием с виновника аварии компенсации морального вреда в связи со смертью близкого человека.Между тем водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода, осудили и приговорили к двум годам лишения свободы условно с лишением права управления транспортным средством на полтора года.Требования гражданского супруга виновник аварии в суде не признал. Он объяснил это тем, что им уже возмещен моральный вред в размере 200 тысяч рублей сыну погибшей женщины.Суд, изучив материалы дела, иск гражданского супруга удовлетворил частично, постановив признать его членом семьи погибшей и взыскав в его пользу компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.В службе судебных приставов в отношении автомобилиста, жителя Курумканского района, возбудили исполнительное производство. Задолженность удалось взыскать благодаря запрету на совершение регистрационных действий в отношении его движимого имущества.Для снятия ограничений должник внес на депозитный счет приставов 195 тысяч рублей. 5 тысяч рублей он ранее выплатил напрямую взыскателю.Фото: ГИБДД Бурятии