В Бурятии в этом году иностранцам выдано 2,6 тыс разрешений на работу

Большинство из них - высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы



В Бурятии в 2019 году иностранным гражданам выдано более 2 600 разрешений на работу, из них свыше 1 900 человек являются высококвалифицированными специалистами, имеющими опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности.



Об этом сообщил врио начальника Управления по вопросам миграции республиканского МВД Бурятии Вадим Крутиян, выступая в Доме дружбы народов Бурятии, где прошел «круглый стол» по вопросам миграции. Он был приурочен к Международному дню мигранта, который отмечается сегодня - 18 декабря.



Участие в нем приняли сотрудники Управления по вопросам миграции МВД Бурятии, Комитета по межнациональным отношениям правительства Бурятии, Федеральной налоговой службы и представители национально-культурных объединений. Встреча прошла в формате диалога, желающие смогли задать волнующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы.



В частности, на вопрос о предоставлении разрешений на временное проживание. В соответствии с распоряжением правительства РФ для Бурятии на будущий год установлена квота - 650 разрешений на временное проживание в Российской Федерации. В целях предоставления государственной услуги прием заявителей осуществляется по предварительной записи.



Фото: МВД по Бурятии

