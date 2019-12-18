В Бурятии построено современное уранодобывающее предприятие

Центральная производственная площадка «Хиагды» возведена в сложных условиях вечной мерзлоты

В Бурятии завершено строительство объектов центральной производственной площадки уранодобывающей «Хиагды» (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ/горнорудный дивизион Росатома, сообщили в пресс-службе «Атомредметзолото».О завершении строительства самого современного уранодобывающего предприятия в сложных природно-климатических условиях вечной мерзлоты Баунтовского района Бурятии главу республики Алексея Цыденова во время рабочей встречи проинформировал первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового холдинга АРМЗ Виктор Святецкий.«Сейчас из Улан-Удэ мы едем в Баунтовский эвенкийский район, где перережем символическую красную ленточку. К вводу в эксплуатацию готовы административно-бытовой корпус, здание ремонтно-складского хозяйства и подстанции «Джилинда» 110/10 кВ», - рассказал он .Первые объекты центральной производственной площадки АО «Хиагда» - вахтовый поселок, главный производственный корпус, склады химикатов и готовой продукции, трансформаторная подстанция, компрессорная, пожарное депо - введены в промышленную эксплуатацию в мае 2015 года. Затем сданы объекты второго этапа строительства - энергокомплекс, межплощадочные сети водоснабжения, участок приготовления и хранения нитрита натрия. Цех по производству серной кислоты, комплекс резервного энергоснабжения и склад тары начали работать в июле 2016 года.«Затем, с целью постоянного увеличения объемов производства готовой продукции, основные строительные работы производились непосредственно на месторождениях. Мы вводили локальные сорбционные установки, строили дороги и линии электропередач, другую инфраструктуру. По итогам 2019 года планируем обеспечить более 30% производства стратегического металла для нужд атомной отрасли», - рассказал заместитель генерального директора АРМЗ по стратегии Александр Бурутин.В настоящее время АО «Хиагда» отрабатывает Хиагдинское и Источное месторождения Хиагдинского рудного поля, строительство и горно-подготовительные работы завершаются на Вершинном. Начало горно-подготовительных работ на Количиканском запланировано на 2020 год, на Дыбрынском — на 2022 год. Затем начнется поступательное освоение Намаруского и Кореткондинского месторождений.Отдельной темой разговора стало социально-экономическое развитие Баунтовского эвенкийского района, в частности, обсуждался вопрос реконструкции автодорог в Баунтовском районе.В декабре 2012 года между правительством Бурятии и Росатомом заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения АО «Хиагда» вошло в состав консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) Росатома, что позволило увеличить отчисления в республиканский бюджет. Большая часть этих средств направляется на решение инфраструктурных вопросов Баунтовского района, а самым серьезным проектом стало строительство моста через реку Витим в селе Романовка.Также ежегодно подписывается и реализуется социально-экономическое соглашение о взаимодействии между АО «Хиагда» и Баунтовским эвенкийским районом. Средства, в частности, направлялись на реализацию таких социально значимых проектов, как капитальный ремонт Витимского ДК, приобретение мебели для детского сада «Витимок», приобретение водовозной машины для нужд населения в поселке Малый Амалат, приобретение вездехода в целях обеспечения доставки продуктов питания для Усть-Джилиндинского сельского поселения и других.Алексей Цыденов отметил, что «постоянный рост объемов производства для обеспечения ядерной и энергетической независимости всей нашей страны внушает чувство гордости. Предприятие, рассчитанное на работу в течение более 150 лет, действительно, является фундаментом экономики республики. Главное – наглядно видно безусловное соблюдение принципа экологической безопасности».«Власти Бурятии будут делать все он нас зависящее для помощи в развитии АО «Хиагда», - подчеркнул он.Фото: armz.ru