Прямой авиарейс связал Муйский район Бурятии с Красноярском

Жители бамовского поселка Таксимо смогут летать напрямую в Красноярск по льготным тарифам

В Бурятии открывается новый региональный маршрут Красноярск – Таксимо – Красноярск, который вошел в перечень субсидируемых маршрутов на 2020 год, сообщили в минтрансе республики.



«Авиакомпания «КрасАвиа» начинает полеты с 28 января 2020 года и будет выполнять один рейс в неделю в течение января – апреля 2020 года (16 парных рейсов)», - рассказали в минтрансе.

Субсидированная стоимость авиабилета составляет от 4000 руб в одну сторону с учетом всех такс и сборов (при покупке на сайте авиакомпании).



Полеты будут осуществляться еженедельно по вторникам с отправлением из Красноярска в 08:30 и прилетом в Таксимо в 13:50. Обратный рейс вылетает из Таксимо в 14:35 и прибывает в Красноярск в 18:00 (для каждого из аэропортов указано местное время). Полеты выполняются на воздушных судах Ан-26.



Напомним, ранее авиакомпания «ИрАэро» открыла перечень субсидируемых направлений из Улан-Удэ до Иркутска, Хабаровска и Благовещенска. Напомним, в перечне субсидированных направлений из Улан-Удэ также указаны Красноярск (АК «Ангара»), Хужир, Чита, Иркутск – Нижнеангарск, Иркутск – Таксимо, Нижнеангарск – Бодайбо, Нижнеангарск – Мама (все – АК «СиЛА»).



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

